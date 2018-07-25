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Погода в Україні на завтра: чи варто ховати парасольки

Завтра, 26 липня, в Україні очікується дощова погода.

Завтра, 26 липня, в Україні продовжаться дощі з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний 5-10 м/с.

На всій території країни очікуються дощі з грозами.

Температура повітря вночі 16-20° тепла, вдень підніметься до 26-29°. На півдні та сході України температура підніметься до 30-34°.

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Погода у Києві

У Києві завтра будуть дощі з грозами.

Температура повітря вночі 17-19°, вдень 27-29° тепла.

Синоптик Укргідрометцентру Ольга Носовська заявила, що подібна погода може зберігатися іще кілька днів, передає 112 Україна.

– У найближчі 4-5 діб характер погоди над Україною залишатиметься нестійким. Це означає, що ймовірні зливові дощі різної інтенсивності із нерівномірним розподілом по території, – сказала Носовська.

До слова, Київ накрили сильні зливи з грозами та град, внаслідок чого затопило вулиці та паралізувало рух столицею.

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