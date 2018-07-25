Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 25 липня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 25 липня, буде дощовою із грозами.
За прогнозами Укргідрометцентру, 25 липня в Україні пройдуть короткочасні дощі з грозами (вночі місцями).
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°. Вдень 23-28°, у південній частині до 32°.
У Києві короткочасні дощі, вдень можливі грози. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.
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До слова, синоптики вже розповіли, якою буде погода в Україні в серпні.
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