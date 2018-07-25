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Провокації в Азовському морі – РФ змінила тактику

РФ в Азовському морі змінила свою поведінку – почала затримувати іноземні судна при проході у Керченській протоці.

Про це помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян сказав сьогодні на прес-конференції, повідомляє Укрінформ.

– Ми відслідковуємо, що Російська Федерація змінила алгоритм своїх дій в Азовському морі… затримує іноземні судна, які йдуть в Україну, в Керченській протоці, затягуючи час надання дозволів проходу саме через Керченську протоку. Є інформація, що час затримки суден іноді складає до 3-х діб, – сказав Слободян.

За його словами, це впливає на економічну привабливість України. Водночас Слободян зауважив,  що за міжнародним договором Азовське море є морем внутрішнього користування як для України, так і для Російської Федерації. Його можуть вільно використовувати дві сторони, тому формально РФ може оглядати судна. Але ми «розуміємо, для чого це робиться».

У свою чергу керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк зауважив, що, на його переконання, російська сторона створює проблеми для суден, які заходять в Україну, для тиску на неї, зокрема в питанні відновлення Україною водопостачання Криму. Він пояснив, що через затримки іноземні судна починають переглядати свою логістику, щоб не заходити до портів Маріуполя та Бердянська, а це створює економічні проблеми для цих міст.

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Нагадаємо, що керівництву ЗСУ доручили вжити заходів через незаконні зупинки та огляди українських та іноземних суден, що йдуть в порти Азовського моря.

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