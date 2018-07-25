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Ще раз не пробачу! Гройсман дав на виплату пенсій 5 днів

Укрпошта та Пенсійний фонд до кінця тижня повинні відновити всі виплати пенсій та ліквідувати заборгованість.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман покладає відповідальність за виникнення затримки виплат пенсій у регіонах на керівництво Пенсійного фонду (ПФ) і доручив до кінця поточного тижня врегулювати ситуацію, що склалася.

– Я стурбований інформацією з регіонів про те, що є затримки з пенсійних виплат. Персональна відповідальність (керівників ПФ) – своєчасно виконувати зобов’язання перед пенсіонерами. До кінця тижня (доручаю) врегулювати ситуацію, – сказав Гройсман під час урядової наради з керівництвом ПФ, Державного казначейства, Міністерства фінансів і Міністерства соціальної політики, повідомляє прес-служба Кабміну в середу.

Глава уряду також призначив службове розслідування щодо дій керівника ПФ і керівників у регіонах.

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– Будуть ще хоч раз затримки – не пробачу. Створювати людям додаткові проблеми – неприпустимо, – підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше Пенсійний фонд пояснив затримку пенсій у липні.

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