Штрафи і суспільні роботи – закон про покарання неплатників аліментів підписано

Президент Петро Порошенко підписав закон, який посилює відповідальність за несплату аліментів.

Президент Петро Порошенко підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання, який посилює відповідальність за несплату аліментів, повідомляє прес-служба президента.

Законом встановлюється, що несплата аліментів на утримання дитини за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання карається виконанням суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин.

– Зокрема, несплата аліментів на утримання дитини з інвалідністю, та дитини, що хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні чи онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що призвела до виникнення заборгованості, за три місяці з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин, – йдеться у повідомленні.

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Повторне правопорушення протягом року тягне за собою виконання суспільно корисних робіт терміном від 240 до 360 годин.

У разі ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей може накладатися штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо дії будуть вчинені повторно протягом року, то накладається штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

– Крім того, у Законі встановлено стягнення за невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини. За таке порушення передбачається накладення штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За таке ж діяння, вчинене повторно протягом року, на особу може бути накладено штраф від 150 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та застосоване тимчасове обмеження того з батьків, з ким проживає дитина, у праві виїзду за межі України та обмеження у праві керування транспортним засобом до виконання рішення, – йдеться у повідомленні.

До слова, Верховна Рада прийняла закон про посилення відповідальності недобросовісних батьків, яким передбачено підвищення розміру аліментів до прожиткового мінімуму.