Ти нам потрібен! 50 відомих українців попросили Сенцова припинити голодування

Більше 50 українських відомих діячів мистецтва написали відкритого листа режисеру Олегу Сенцову, який голодує у російській в’язниці, з проханням припинити голодування.

Звернення оприлюднив у Facebook глава правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров.

Лист підписали такі відомі українці, як Ліна Костенко, Юрій Андрухович, Іван Малкович, Олександр Ройтбурд, Сергій Жадан та інші.

Текст листа.

Дорога наша рідна людина, ми знаємо, що, незважаючи на тюремну закритість, ти багато знаєш. Але ми тут на свободі знаємо про реальність сьогоднішньої світової політики, яка нас змушує набратися терпіння і попросити у тебе про це. В українському суспільстві бродило переживання: чи маємо ми право просити тебе зупинити голодування? Ми сильно хвилювалися, ми не сміли до тебе звернутися. З одного боку, ми єдині з тобою в твоїй вимозі. З іншого боку, ми боїмося за твоє життя і за життя всіх хлопців. Всі люди доброї волі і за кордоном, і в Україні підтримують твою ідею з вимогою звільнити всіх. Але мимоволі весь світ звернувся з вимогою звільнити Олега Сенцова. І у деяких випадках навіть забув суть твоєї вимоги. У світі не так багато людей такої волі, як ти. Ми знаємо, що ти не любиш, коли про тебе говорять хороше. Але така вольова, міцна духом людина нам потрібна живою. Саме для того, щоб продовжити подальшу боротьбу за всіх наших хлопців, за яких ти ладен життя покласти. Ти нам потрібен. Навіть з в’язниці ти зміг об’єднати всіх нас для цієї боротьби.

Якщо не зараз, то пізніше, у найближчому майбутньому ми все одно звільнимо тебе. Ми – це Україна і багато-багато людей доброї сильної волі у цивілізованому світі.

Ми тебе просимо від імені всіх нас. Від імені всіх, хто цінує життя і волю понад усе. Просимо з повагою і з любов’ю до тебе.

Низький уклін твоїй мамі. Наша любов до твоїх діток! Заради любові до них, заради любові до нас, заради Бога просимо тебе зупинити голодування. Настійно просимо. Дуже просимо тебе!

У листі також згадана історія лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, який також оголошував голодування і ледь не помер. Тоді Джемілєв отримав записку від Андрія Сахарова, в якій той заявив, що його життя для всіх однодумців і соратників важливіше, ніж героїчна смерть.

– Олег, ми приєднуємо до нашого прохання прохання Андрія Сахарова і Мустафи Джемілєва. Зроби для нас цей подвиг любові, – йдеться у листі до Сенцова.

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Нагадаємо, у виданні Independent з’явилася інформація про те, що український політв’язень Олег Сенцов знаходиться у передсмертному стані.

Пізніше цю інформацію спростувала сестра Сенцова.