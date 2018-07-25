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У Києві обмежать вхід на 4 станції метро

У Києві обмежать на вхід для пасажирів станції метро Дружби народів, Печерська, Майдан Незалежності та Хрещатик у зв’язку з проведенням масових заходів.

метро киева

Про це повідомляє прес-служба КП Київський метрополітен.

У прес-службі уточнили, що закриття станцій не планується.

Читайте: Хрещення Русі: історія свята і програма заходів

Станції метро Дружби народів, Печерська, Майдан Незалежності і Хрещатик можуть обмежити на вхід 25 липня 2018 року.

А також Майдан Незалежності і Хрещатик – 26 липня.

Нагадаємо, в Києві пройдуть урочисті молебні та хресні ходи, присвячені святкуванню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України. У зв’язку з цим обмежать рух усіх видів транспортних засобів.

Фото: КП Киевский метрополитен.

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