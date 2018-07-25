Винуватець смертельної ДТП Кирило Островський був тверезий

За попередньою інформацією, Драгер не виявив алкогольного сп’яніння у водія Hummer екс-боксера Кирила Островського, який 24 липня на смерть збив дитину в Києві.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає Українська правда.

– Ми очікуємо результати звітності на алкогольне і наркотичне сп’яніння. За попередньою інформацією, Драгер не виявив алкогольного сп’яніння, але остаточні результати ми зможемо оприлюднити після того, як отримаємо висновки експертизи, – розповіла прес-секретар.

За її словами, експертиза на стан алкогольного сп’яніння робиться швидше, а на стан наркотичного – протягом декількох днів. Це залежить від лабораторії.

Максимець зазначила, що столична прокуратура клопотатиме про обрання водієві запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без застави.

– Швидше за все, завтра (26 липня – Ред.) ми будемо звертатися до Шевченківського районного суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без застави. – сказала прес-секретар.

Крім того, вона повідомила, що вже встановили власника Hummer.

– Власник автомобіля встановлений, водій не є власником цього автомобіля. Сьогодні (25 липня – Ред.), будемо звертатися з клопотанням до суду про арешт автомобіля для забезпечення кримінального провадження, – повідомила Максимець.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня на бульварі Лесі Українки в Києві позашляховик Hummer насмерть збив дитину на пішохідному переході.