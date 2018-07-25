PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Як РФ заманює бюджетників у лави бойовиків "ДНР"/

Як РФ заманює бюджетників у лави бойовиків “ДНР”

На тимчасово окупованих територіях Донецької області посилюється соціальна напруженість через низькі зарплати бюджетників. Працездатне населення змушене вступати в лави бойовиків.

ДНР

Серед жителів Торезу, Єнакієвого, Горлівки та низки інших населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області посилюється соціальна напруженість через низьку заробітну плату працівників бюджетної сфери.

Середня заробітна плата становить 5-7 тис. руб, повідомляє група Інформаційний спротив.

– У зв’язку з цим місцеві жителі неодноразово зверталися до профспілкових організацій та окупаційної влади з вимогами підвищення заробітної плати, але отримували й отримують відповідь, що дана ситуація не може бути дозволена через брак коштів “через стан війни”, – йдеться у повідомленні .

Читайте: “Козаки” проти Захарченка: бойовики зізналися в обстрілі автобуса в Донецьку

За інформацією, соціальну допомогу у вигляді продуктів харчування і предметів першої необхідності отримують тільки інваліди та матері-одиначки.

Через цю ситуацію працездатна частина населення змушена вступати в лави 1-го АК “ДНР”, що активно підтримується окупаційною владою.

Раніше окупанти примусово виселили жителів Донецька з будинків для розквартирування вищого офіцерського складу РФ.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Деякі без голови служать, а тут лише ноги немає – офіцер ЗСУ, який ледь не став сепаратистом
Бойовики обстріляли Новотроїцьке зі 122-мм артилерійських систем
“Козаки” проти Захарченка: бойовики зізналися в обстрілі автобуса в Донецьку
На своїх же мінах. На Донбасі підірвалися бойовики
Доба на Донбасі: бойовики використали заборонене озброєння
У Путіна залишився третій і останній сценарій захоплення України – Піонтковський
Блискавка убила сім’ю на фестивалі в Харцизьку
ООС: бойовикі обстріляли захисників Зайцевого та Авдіївки, є поранений
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка