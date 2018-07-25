Як РФ заманює бюджетників у лави бойовиків “ДНР”

На тимчасово окупованих територіях Донецької області посилюється соціальна напруженість через низькі зарплати бюджетників. Працездатне населення змушене вступати в лави бойовиків.

Серед жителів Торезу, Єнакієвого, Горлівки та низки інших населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області посилюється соціальна напруженість через низьку заробітну плату працівників бюджетної сфери.

Середня заробітна плата становить 5-7 тис. руб, повідомляє група Інформаційний спротив.

– У зв’язку з цим місцеві жителі неодноразово зверталися до профспілкових організацій та окупаційної влади з вимогами підвищення заробітної плати, але отримували й отримують відповідь, що дана ситуація не може бути дозволена через брак коштів “через стан війни”, – йдеться у повідомленні .

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За інформацією, соціальну допомогу у вигляді продуктів харчування і предметів першої необхідності отримують тільки інваліди та матері-одиначки.

Через цю ситуацію працездатна частина населення змушена вступати в лави 1-го АК “ДНР”, що активно підтримується окупаційною владою.

Раніше окупанти примусово виселили жителів Донецька з будинків для розквартирування вищого офіцерського складу РФ.

Фото: УНІАН