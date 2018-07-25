Європейський суд з прав людини закликав Сенцова припинити голодування

ЄСПЛ закликав українського політв’язня Олега Сенцова припинити голодування, щоб врятувати своє життя.

Європейський суд з прав людини прийняв рішення відносно забезпечувальних заходів щодо українського політв’язня Олега Сенцова і закликає його припинити голодування, повідомляє прес-служба Суду.

– Суд приймає рішення по забезпечувальній мірі медичної допомоги для Олега Сенцова і закликає його припинити голодування, – йдеться у повідомленні.

Суд закликав Росію надати Сенцову відповідне лікування, а політв’язня прийняти лікування заради порятунку його життя.

Пункт 39 положення Суду свідчить, що ЄСПЛ має право вказати будь-якій державі-підписанту Європейської конвенції про права людини на тимчасові заходи, які повинні виконати невідкладно.

Читайте: Сестра Сенцова спростувала заяву про його передсмертний стан



До слова, більше 50 українських відомих діячів мистецтва написали відкритого листа режисеру Олегу Сенцову, який голодує в російській в’язниці, з проханням припинити голодування.