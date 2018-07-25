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Затримка пенсій: Укрпошта продовжила термін виплати

В Укрпошті та Мінсоцполітики заявляють, що фінансування пенсійних виплат завершиться у найближчі дні.

Укрпошта продовжила термін виплати пенсій до 28 липня, повідомив директор фінансового департаменту цього підприємства Артур Муравицкий, передає 112 Україна.

Зокрема, Муравицкий зазначив, що Пенсійний фонд обіцяє здійснити в цьому місяці повне фінансування.

– Ми продовжили термін виплати до 28 липня, і ми докладемо максимальних зусиль, щоб громадяни отримали пенсії вчасно, – пообіцяв він.

У свою чергу заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір зазначив, що у вівторок в Укрпошту надійшла значна сума на пенсійні виплати, а фінансування завершиться в найближчі дні.

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– І сьогодні будуть виплати, тому що вчора профінансована Укрпошта, надана досить велика сума. Виплата триває. Завершення ми очікуємо через кілька днів, – сказав він.

Як повідомлялося, раніше Пенсійний фонд пояснив затримку пенсій у липні.

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