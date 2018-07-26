1030-річчя Хрещення Русі: Київ перекриють (Схема об’їзду)

27 – 28 липня 2018 року Українська Церква відзначатиме 1030-ту річницю Хрещення Київської Русі-України. Увага – зміни на дорогах!

З цієї нагоди у Володимирському патріаршому кафедральному соборі (бульв. Шевченка, 20) відбудуться урочисті богослужіння, які очолить Святійший Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет, у співслужінні єпископату і духовенства Київського Патріархату:

27 липня о 17:00 – Всенічне бдіння;

28 липня

9:30 – 11:30 – Божественна літургія;

11:30 – Хресний хід – Молитва за Україну та за єдину Помісну Українську Православну Церкву.

Маршрут: Володимирський собор – бульвар Шевченка – вулиця Володимирська – Софіївська площа – Михайлівська площа – парк Володимирська гірка.

До слова, к КМДА повідомляють, що у зв’язку із заходами передбачено обмеження руху всіх видів транспортних засобів:

27 липня із 11:00 до 16:30 – на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до пл. Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської), Володимирському узвозі (від пл. Поштової до пл. Європейської), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).

28 липня буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів та пішоходів наступними вулицями:

вул. Володимирська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Великою Житомирською);

вул. Володимирський проїзд (повністю);

Михайлівська площа (повністю);

вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);

б-р Тараса Шевченка (від перехрестя з вул. Симона Петлюри до Бессарабської площі);

вул. Леонтовича (повністю);

вул. Івана Франка (від перехрестя з б-ром Тараса Шевченка до перехрестя з вул. Богдана Хмельницького);

вул. Богдана Хмельницького (від перехрестя з вул. Пирогова до перехрестя з вул. Хрещатик);

вул. Ярославів Вал (від перехрестя з вул. Лисенка до перехрестя з вул. Володимирською);

вул. Прорізна (від перехрестя з вул. Хрещатик до перехрестя з вул. Володимирською);

вул. Золотоворітська (повністю);

вул. Рейтарська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Стрілецькою);

вул. Малопідвальна (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);

вул. Ірининська від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського;

вул. Софіївська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з пров. Михайлівським);

вул. А. Тарасової (повністю);

вул. Мала Житомирська (від перехрестя із Володимирським проїздом до перехрестя із пров. Михайлівським);

вул. Михайлівська (від перехрестя з вул. Хрещатик до Михайлівської площі);

вул. Костьольна (повністю);

вул. Велика Житомирська (від Михайлівської площі до Львівської площі);

вул. Терещенківська (від перехрестя з вул. Богдана Хмельницького до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Пушкінська (від перехрестя з вул. Прорізною до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Антоновича (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Тарасівська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Паньківська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Льва Толстого (від перехрестя з вул. Саксаганського до площі Льва Толстого);

Андріївський узвіз (повністю).

Звертаємо увагу, що 28 липня тимчасово буде закрито виїзд із дворів будинків, розташованих на вул. Володимирській.

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Також на час проведення загальноміських вносяться зміни у роботу автобусів маршрутів №№ 24, 62, 114, 118 та тролейбусів маршрутів №№ 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 41Д, 93Н.









1030-річчя Хрещення Русі: Київ перекриють (Схема об’їзду) / 5 фотографий

Нагадаємо, Київ накрили сильні зливи з грозами та град, у результаті чого затопило вулиці.