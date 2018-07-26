Біометричні паспорти без черг – нові терміни видачі документів в Україні

Черги на персоналізацію закордонних паспортів повністю ліквідовано.

На поліграфкомбінаті Україна повністю ліквідували черги на персоналізацію закордонних паспортів і тепер документи видаються громадянам вчасно, повідомляє УНІАН.

– На сьогоднішній ранок в Україні немає черг на виготовлення біометричних закордонних паспортів. Всі громадяни отримують документи вчасно, – сказав голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

Тепер всі охочі повинні отримати закордонний паспорт не більше, ніж за 20 днів, після подачі документів.

За його словами, наразі спостерігається невелике зменшення попиту на виготовлення документів.

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Соколюк нагадав, що у січні на поліграфкомбінаті Україна ввели в експлуатацію додаткову лінію персоналізації документів, що дозволило більш ніж удвічі збільшити кількість закордонних паспортів, що персоналізуються щодоби.

До слова, за рік Україна піднялася в рейтингу паспортів більше від усіх інших країн.