Що зміниться з 1 серпня 2018: тарифи та вступна кампанія

Зміни з 1 серпня в Україні принесуть підвищення тарифів на тепло для киян.

Що зміниться в Україні з 1 серпня і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Тарифи

1 серпня у столиці повинен остаточно завершитися перехід від Київенерго до нового комунальному підприємства -Київтеплокомуненерго.

Зростуть тарифи на тепло для киян. НКРЕКП схвалила збільшення тарифу на виробництво теплової енергії для населення Київтеплоенерго на 0,2% до 784,58 гривень/Гкал з 1 серпня.

Україна переходить до добового балансування газу з 1 серпня. В Україні згідно із законом Про ринок природного газу всі суб’єкти ринку мають перейти з місячного на добове балансування.

1 серпня закінчується дія спецзобов’язання НАК Нафтогаз України з продажу газу для потреб населення. Згідно з цим спецзобов’язанням ціна газу для населення залишалася незмінною та нижче ринкової.

Читайте: Здорожчання газу для населення: коли і на скільки

Що з доларом та пальним

Існує прогноз щодо зростання цін на автогаз у серпні. У цей період попит на автогаз піковий, і будь-які затримки можуть привести до дефіциту.

Експерти також прогнозують можливе зростання курсу долара через початок періоду знецінювання гривні.

– Сьогодні панікувати не варто, ситуація спокійна. Ми знаходимося зараз у певному циклі. Протягом року таких циклів два – серпень-початок осені і грудень-січень. Це періоди знецінення. Зараз ми ще в періоді курсової стабільності, яка триватиме до серпня, – заявив економіст Борис Кушнірук, пише Слово і діло.

Освіта, банки та інші зміни

1 серпня оприлюднять список вступників. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування сформують і оприлюднять 1 серпня.

З 1 серпня почне роботу Морська адміністрація. Уряд прийняв рішення про створення Морської адміністрації, що розпочне роботу з 1 серпня 2018 року.

З 1 серпня в Україні запроваджують електронний кабінет для автоперевізників. У ньому будуть записані всі дані щодо перевізника, його ліцензії і маршрутів, а також щодо накладених штрафів чи стягнень.

Телебачення

З 1 серпня 2018 року в Києві, Київській і Кіровоградській областях буде припинене аналогове ефірне мовлення національних та місцевих телеканалів у зв’язку з міжнародними зобов’язаннями країни щодо впровадження цифрового мовлення.

Банки

Нацбанк вводить з 1 серпня плату за підкріплення кас банків монетами номіналами 10 і 50 коп. До цього підкріплення кас банків монетами було безкоштовним.

До слова, читайте також про те, що змінилося в Україні з 1 червня 2018 року.