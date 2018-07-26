Дальність – до 30 км! В Україні випробували нові снаряди

Великокаліберні снаряди для артилерійської системи Гіацинт, які розробив і виробляє концерн Укроборонпром, пройшли успішне випробування.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook президент України Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що на полігоні Чернігівської області артилеристи проводили стрільби, результат яких оцінювала комісія Міноборони.

– Під час стрільб були використані бойові осколково-фугасні снаряди. А для оцінки балістичних характеристик снарядів був задіяний передовий балістичний радар виробництва однієї з країн-членів НАТО, – зазначив Порошенко

За його словами, ці снаряди будуть використані для стрільби з однієї з найбільш далекобійних артилерійських систем Гіацинт, яка має більшу точність і дальність стрільби до 30 км.

– Продовжуємо посилювати обороноздатність української армії, – резюмував президент.

У свою чергу секретар РНБО Олександр Турчинов додав:

– Відбулась важлива фаза випробувань найбільш дефіцитних 152-мм снарядів, а також 60-мм мін для нових українських мінометів на Гончарівському полігоні. Також випробувались дві модифікації 60-мм та дві модифікації 82-мм мінометів, а також перевірялись безпекові характеристики під час ведення вогню зі 120-мм мінометів.

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Нагадаємо, що раніше Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів (Шостка, Сумська область), що входить до складу державного концерну Укроборонпром, налагодив виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16.