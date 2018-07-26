PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Дальність - до 30 км! В Україні випробували нові снаряди/

Дальність – до 30 км! В Україні випробували нові снаряди

Великокаліберні снаряди для артилерійської системи Гіацинт, які розробив і виробляє концерн Укроборонпром, пройшли успішне випробування.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook президент України Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що на полігоні Чернігівської області артилеристи проводили стрільби, результат яких оцінювала комісія Міноборони.

– Під час стрільб були використані бойові осколково-фугасні снаряди. А для оцінки балістичних характеристик снарядів був задіяний передовий балістичний радар виробництва однієї з країн-членів НАТО, – зазначив Порошенко

За його словами, ці снаряди будуть використані для стрільби з однієї з найбільш далекобійних артилерійських систем Гіацинт, яка має більшу точність і дальність стрільби до 30 км.

– Продовжуємо посилювати обороноздатність української армії, – резюмував президент.

У свою чергу секретар РНБО Олександр Турчинов додав:

– Відбулась важлива фаза випробувань найбільш дефіцитних 152-мм снарядів, а також 60-мм мін для нових українських мінометів на Гончарівському полігоні. Також випробувались дві модифікації 60-мм та дві модифікації 82-мм мінометів, а також перевірялись безпекові характеристики під час ведення вогню зі 120-мм мінометів.

Читайте: Зброя України. Чи можлива легалізація

Нагадаємо, що раніше Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів (Шостка, Сумська область), що входить до складу державного концерну Укроборонпром, налагодив виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Штрафи і суспільні роботи – закон про покарання неплатників аліментів підписано
Петро Порошенко
Порошенко наклав вето на закон щодо контрабанди лісів
Петро Порошенко
Український прапор замайорить у всіх містах Донеччини та Луганщини – Порошенко
Катастрофа MH-17: Порошенко ратифікував угоди з Нідерландами
Проб’є будь-яке укриття: армія отримає реактивні піхотні вогнемети РПВ-16
ЄС затвердив індивідуальні санкції за Керченський міст
Азовське море
ЗСУ отримали наказ зупинити російські провокації в Азовському морі
Петро Порошенко
4 найбільші здобутки України за версією президента
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка