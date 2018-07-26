Доба на Донбасі: 24 обстріли, є поранені

За минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 1 раз з важкого озброєння. У результаті було поранено двох українських військових.

Про це повідомляє штаб ООС.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Богданівки, Водяного, Павлополя, Гнутового, Лебединського та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Пісків застосували міномет калібром 120 мм.

За даними розвідки один окупант загинув і троє отримали поранення. Протягом поточної доби зафіксовано два обстріли позицій українських захисників біля Лебединського та Водяного.

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Нагадаємо, що канцлер ФРН Ангела Меркель, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов обговорили ситуацію на сході України.