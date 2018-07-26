Хотів в “ДНР” – контрактник ЗСУ “зливав” інформацію бойовикам

У лавах Збройних сил України викрили зрадника, який хотів перейти на бік бойовиків.

У лавах Збройних сил України викрили зрадника, який хотів перейти на бік так званої “ДНР” та “зливав” контрольованим Росією бойовикам інформацію, повідомляє прес-центр штабу ООС.

– В середні липня військовою контррозвідкою СБУ зі складу Об’єднаних сил, за сприяння командування військової частини, викрито військовослужбовця ЗС України, який “зливав” бойовикам інформацію про дії та позиції ЗС України в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також викрадав та продавав військове майно, – йдеться у повідомленні.

24-річний контрактник передавав інформацію щодо позицій та військової техніки ЗС України в районі проведення ООС бойовику “ДНР”, сподіваючись отримати грошову винагороду.

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З метою особистого збагачення та послаблення боєздатності підрозділу затриманий викрав та продав військове та надане волонтерами майно і спорядження на суму понад 50 тис. грн.

За матеріалами військової контррозвідки слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України (Викрадення військовослужбовцем зброї, бойових припасів, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Триває досудове слідство. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

До слова, у Донецькій області правоохоронці затримали чоловіка з “документами” “ДНР”.