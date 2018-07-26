Коли в Україні закінчаться зливи і прийде спека – дата

В Україні до кінця місяця буде дощова погода, але у перших числах серпня прийде спека.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

– Цей шкідливий циклон вже начебто і заповнюється і починає підтискати антициклон Хельмут, тобто, це все повинно вже затухати. Але. Повітря настільки перенасичене вологою, що циклон, хоч і старий, але все ж ще над нами, тому зливи з грозами нікуди не зникають, – розповіла вона.

Діденко зазначила, що за прогнозами, ймовірність періодичних злив залишиться до 28 липня. А 29 числа очікується прояснення, і калюжі трохи підсохнуть.

– 30-го липня – вдень ​​без опадів, але ввечері знову може полити. 31 липня – місцями локальні дощі вдень, а вранці і ввечері – більш-менш спокійно. 1, 2 і 3 серпня – ух! Сонячно і спекотно, – розповіла синоптик.

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Нагадаємо, що вчора Київ накрили сильні зливи з грозами та град, внаслідок чого затопило вулиці та паралізувало рух столицею.