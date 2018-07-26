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Конгрес США підтримав виділення $250 млн українській армії

Нижня палата американського Конгресу ухвалила проект бюджету на оборонні потреби США, що передбачає виділення $250 млн на допомогу в сфері безпеки для України.

Про це повідомило посольство України в США.

– Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про Бюджет США на 2019 на потреби національної оборони, – йдеться у повідомленні на сторінці посольства в Facebook у четвер.

При цьому уточнюється, що сума коштів, яка виділяється Міністерству оборони США для надання допомоги Україні, визначена в обсязі $250 млн. Зі вказаної суми $50 млн повинно бути направлено на летальні види озброєнь.

Надалі проект закону про Бюджет США на 2019 на потреби національної оборони повинен бути підтриманий Сенатом і переданий на підпис президенту США.

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Як повідомлялося, 23 липня Конгрес США рекомендував продовжити фінансову допомогу Україні на оборонні потреби в 2019 бюджетному році.

Фото: Getty Images

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