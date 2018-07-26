Курс долара перевалив за 26,70

26 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,71-26,73 гривні за долар.
На 17.00 середні курси валют на міжбанку були наступними, повідомляє Finance.ua:
- Долар США – 26,71-26,73 гривні;
- Євро – 31,20-31,23 гривні;
- Російський рубль – 0,4242-0,4248 гривні.
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До слова, курсу гривні дали прогноз на 2021 рік.
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