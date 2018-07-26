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Кирило Островський відмовився здавати біологічні зразки на алкоголь і наркотики

Водій Hummer Кирило Островський, який збив на смерть дівчинку у центрі Києва, відмовився надати біологічні зразки, які від нього вимагали для проведення експертизи на вміст алкоголю і наркотичних речовин у крові.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона зазначила, що хоча алкотестер на місці події і не виявив ознак алкогольного сп’яніння у водія, але тільки після отримання лабораторних досліджень його сечі можна буде стверджувати, чи перебував він у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

– І ще один момент. Водій відмовився надати всі біологічні зразки, які від нього потрібні. Тому прокуратура міста Києва через суд вимагатиме відібрати їх у нього примусово. Відповідне клопотання вже підготовлено і вранці буде направлено до Шевченківського райсуду Києва для розгляду, – написала вона.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня на бульварі Лесі Українки в Києві позашляховик Hummer насмерть збив дитину на пішохідному переході. 

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