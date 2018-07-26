Не на ту натрапив! Жінка ледь не влаштувала самосуд над крадієм

У Черкасах жінка наздогнала та ледь не влаштувала самосуд над чоловіком, який викрав у неї золотий ланцюжок.
Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.
У Черкасах жінка йшла по дорозі, коли до неї підбіг незнайомець та зірвав з шиї золотий ланцюжок з підвіскою та кинувся тікати.
Жертва не розгубилася, а викликала поліцію та сама кинулася наздоганяти крадія.
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Один із очевидців допоміг скрутити грабіжника і тримати до приїзду правоохоронців.
Коли поліція прибула на місце, то ще й рятувала крадія, аби жінка не влаштувала самосуд.
Затриманим виявився раніше засуджений житель Черкас.
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