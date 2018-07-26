PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Не на ту натрапив! Жінка ледь не влаштувала самосуд над крадієм/

Не на ту натрапив! Жінка ледь не влаштувала самосуд над крадієм

У Черкасах жінка наздогнала та ледь не влаштувала самосуд над чоловіком, який викрав у неї золотий ланцюжок.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

У Черкасах жінка йшла по дорозі, коли до неї підбіг незнайомець та зірвав з шиї золотий ланцюжок з підвіскою та кинувся тікати.

Жертва не розгубилася, а викликала поліцію та сама кинулася наздоганяти крадія.

Читайте: Сезон домушників. Як захистити квартиру від крадіжки

Один із очевидців допоміг скрутити грабіжника і тримати до приїзду правоохоронців.

Коли поліція прибула на місце, то ще й рятувала крадія, аби жінка не влаштувала самосуд.

Затриманим виявився раніше засуджений житель Черкас.

Раніше Факти ICTV писали, що робити, якщо в будинок увірвався зловмисник. Яка самооборона дозволена і як діяти в такій ситуації.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Український актор потрапив у страшну ДТП, потрібна допомога
Під Києвом вщент розбилися три автомобілі, є жертви
У Харкові помер 5-річний хлопчик, який впав у вогнище на Івана Купала
Що робити, якщо втратив паспорт за кордоном – покрокова інструкція (ІНФОГРАФІКА)
У Таїланді знайшли зниклих 12 футболістів. У печері вони можуть застрягти на місяці
Главу офісу Ради Європи пограбували у Києві
Літак Ryanair зробив вимушену посадку через масову бійку на борту
Сім швів на голові: майже 40 ромів жорстоко побили підлітків у Києві
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка