Не на ту натрапив! Жінка ледь не влаштувала самосуд над крадієм

У Черкасах жінка наздогнала та ледь не влаштувала самосуд над чоловіком, який викрав у неї золотий ланцюжок.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

У Черкасах жінка йшла по дорозі, коли до неї підбіг незнайомець та зірвав з шиї золотий ланцюжок з підвіскою та кинувся тікати.

Жертва не розгубилася, а викликала поліцію та сама кинулася наздоганяти крадія.

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Один із очевидців допоміг скрутити грабіжника і тримати до приїзду правоохоронців.

Коли поліція прибула на місце, то ще й рятувала крадія, аби жінка не влаштувала самосуд.

Затриманим виявився раніше засуджений житель Черкас.

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