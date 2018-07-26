PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Негода у Дніпрі залила вулиці та повалила дерева/

Негода у Дніпрі залила вулиці та повалила дерева

У Дніпрі пройшли сильні дощі, у результаті яких попадали дерева.

Негода

У Дніпрі пройшли дощі, які залили вулиці міста. А через сильні вітри попадали дерева, заваливши тротуари і пошкодивши автомобілі, повідомляє 24 канал.

Також у результаті негоди деякі райони міста залишилися без електроенергії.

За прогнозами синоптиків, покращення погоди у Дніпрі в четвер і п’ятницю чекати не варто. 26 липня у місті очікуються зливи з грозою, а 27 липня утримається мінлива хмарність.

image image image
Негода у Дніпрі залила вулиці та повалила дерева / 3 фотографии

Читайте: Титанік і Кличко на гондолі: у мережі висміяли негоду в Києві (ФОТОЖАБИ)

До слова, в Україні через негоду знеструмлено 117 населених пунктів в семи областях.

Фото: 24 канал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Негода в Україні: 7 областей без світла, підтоплені будинки і річки на дорогах
Київ паралізували зливи та град – КАРТА заторів (ОНЛАЙН)
Лінії електропередач
Гроза і сильний вітер відключили від електрики 66 сіл
Злива в Києві затопила автобус із пасажирами
Злива в Києві затопила автобус із пасажирами
На Житомирщині блискавка підпалила будинок
На Житомирщині блискавка підпалила будинок
Грози, град і шквали. Українців чекає негода (КАРТА)
“Хмельнеція”: після сильної зливи Хмельницький пішов під воду
У Дніпрі чоловік зґвалтував та пограбував неповнолітню
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка