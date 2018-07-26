У Дніпрі пройшли сильні дощі, у результаті яких попадали дерева.
У Дніпрі пройшли дощі, які залили вулиці міста. А через сильні вітри попадали дерева, заваливши тротуари і пошкодивши автомобілі, повідомляє 24 канал.
Також у результаті негоди деякі райони міста залишилися без електроенергії.
За прогнозами синоптиків, покращення погоди у Дніпрі в четвер і п’ятницю чекати не варто. 26 липня у місті очікуються зливи з грозою, а 27 липня утримається мінлива хмарність.
Негода у Дніпрі залила вулиці та повалила дерева / 3 фотографии
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До слова, в Україні через негоду знеструмлено 117 населених пунктів в семи областях.
Фото: 24 канал
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