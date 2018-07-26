Негода в Україні: 7 областей без світла, підтоплені будинки і річки на дорогах

В Україні через негоду знеструмлено 117 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляють у прес-службі ДСНС України.

– У результаті ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) 25 липня спрацьовували систем захисту ліній електропередач та були знеструмлені 117 населених пунктів у 7 областях, а саме: Запорізька – 30 н.п., Дніпропетровська – 24 н.п., Житомирська – 20 н.п., Київська – 14 н.п., Донецька – 13 н.п., Луганська – 12 н.п., Кіровоградська – 4 н.п., – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Вчора у Києві сильний вітер валив дерева і рекламні щити. У результаті було пошкоджено кілька автомобілів, є потерпілі серед працівників рятувальних служб.

Сильна злива затопила підземні переходи і проїжджі частини столиці. Київські рятувальники відновлюють місто після стихії.

У Донецькій області сильний вітер теж валив дерева і затоплював вулиці. Рятувальники тричі за минулу добу ліквідовували наслідки негоди.

У Запорізькій області дві маршрутки і автомобіль потрапили у водяну пастку. В аналогічній ситуації опинилася і швидка. Рятувальники звільнили машини, після чого вони продовжили рух самостійно.

В області сильний вітер валив дерева, а гроза і блискавка ледь не забрала життя у кількох жителів. Так, у смт Комишуваха двоє чоловіків у віці 49 і 18 років стояли біля магазину. У цей момент блискавка вдарила у металеву конструкцію і уразила людей. На щастя, обійшлося без серйозних травм.

У селі Новотроїцьке 66-річний чоловік знаходився у своєму дворі, коли поруч вдарила блискавка. Постраждалого каретою швидкої допомоги госпіталізували до центральної обласної лікарні.

Через сильний дощ на Прикарпатті спостерігаються підняття рівнів води. Негода наробила чимало шкоди.

В селі Фитьків Надвірнянського району було пошкоджено пішохідний міст, у місті Болехів дощовими водами підтоплено окремі підвальні приміщення житлових будинків.









Негода в Україні: 7 областей без світла, підтоплені будинки і річки на дорогах / 5 фотографий

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До речі, у Києві злива зруйнувала Кирилівський міст. У Подільському районі на стику вулиць Олени Теліги та Кирилівської повністю перектий рух. Є альтернативний маршрут.

ФОТО: ДСНС України