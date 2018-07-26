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Обвал Кирилівського мосту: рух частково відновлено (КАРТА)

Рух транспорту на шляхопроводі на перетині Олени Теліги та вулиці Кирилівської частково відновлено.

Рух транспорту на шляхопроводі на перетині Олени Теліги та вулиці Кирилівської частково відновлено по 1 смузі в кожному напрямку, пише Київ Автомобільний.

Рух громадського транспорту на цій ділянці відновив роботу за звичайною схемою руху.

Читайте: У Києві обвалився Кирилівський шляхопровід

Однак, згідно з даними Google Maps рух по цих вулицях сильно ускладнено.

До слова, раніше Факти ICTV показали для водіїв схему об’їзду.

Фото: vesti-ukr.com.

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