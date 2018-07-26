РФ ізолювала себе: США прийняли Кримську декларацію

Державний департамент США прийняв Кримську декларацію і закріпив політику невизнання анексії півострова Росією.

Про це йдеться у прес-релізі, поширеному посольством США в Україні.

Держдеп порівняв цей документ з Декларацією Веллеса від 1940 року, яка закріпила політику США щодо невизнання анексії Балтійських країн Радянським Союзом.

В документі під назвою ” Кримська декларація говориться, що Росія анексією півострова підірвала основний міжнародний принцип — жодна країна не може силою змінювати межі іншої.

– Держави світу, включаючи Росію, погодилися з цим принципом і висловили це в Статуті ООН, давши обіцянку утримуватися від загрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, — нагадали в Держдепі.

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Наголошується, що США підтверджують політику невизнання Криму як російської території.

– Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи, дотримання яких вона давно стверджує, та завершити окупацію Криму. Оскільки демократичні держави прагнуть побудувати вільний, справедливий та процвітаючий світу, ми повинні підтримувати нашу прихильність міжнародному принципу рівності суверенних держав і поважати територіальну цілісність. Своїми діями Росія продемонструвала поведінку, негідну великої держави і вибрала шлях ізоляції від міжнародного співтовариства, — йдеться в документі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував декларацію Держдепу США про невизнання анексії Криму Росією та підкреслив зміцнення зусиль для тиску на РФ.

Про це він написав у Twitter.

– Після цієї декларації маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію. Про “Балтійський сценарій”, що тривав півстоліття, не маємо думати, цього не можна допустити. Хочу побачити Крим під українським прапором. Дуже!, – зауважив Клімкін.

– Ця декларація підтверджує постійність політики США в питанні поваги до суверенітету і територіальної цілісності. Так само як і в декларації Велеса 1940 року, США послідовно підтримують основоположний принцип міжнародного права ex injuria jus non oritur. Неправомірні дії не можуть бути основою прав для правопорушника. Ми вітаємо рішучість США у спонуканні РФ поважати міжнародне право та відновити територіальну цілісність України. Ми також глибоко вдячні Сполученим Штатам за практичну допомогу в протидії російській агресії проти України, – йдеться у коментарі МЗС України.

До слова, Україна планує ввести санкції проти російських ЗМІ в окупованому Криму.

Фото: Getty Images.