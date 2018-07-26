Смертельна ДТП у Києві: Кирила Островського взяли під варту

Суд обрав Кирилу Островському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 вересня 2018 року без права внесення застави.

Кирилу Островському, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Лесі Українки, був обраний Шевченківським судом Києва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 вересня 2018 року без права внесення застави, повідомляє УНН.

Під час судового засідання прокурор просив взяти чоловіка під варту, оскільки той може впливати на свідків шляхом підкупу або погроз.

Захист же просив нічного домашнього арешту, щоб Островський міг заробляти тренерськими послугами та оплачувати витрати сім’ї загиблої дівчинки.

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Під час засідання суду підозрюваний розповів, що не тікав з місця ДТП, їхав на помірній швидкості. Спробу зняти номери пояснив тим, що не хотів тиску на свою сім’ю.

До слова, водій Hummer Кирило Островський, який збив на смерть дівчинку у центрі Києва, відмовився надати біологічні зразки, які від нього вимагали для проведення експертизи на вміст алкоголю і наркотичних речовин в крові.