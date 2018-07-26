Ситуація з Корвалолом зрозуміла – ЗМІ

Світова економіка щороку втрачає сотні мільярдів через порушення прав на торгові марки.

Про це йдеться в статті Вкрадене ім’я, яку опублікувало авторитетне видання Цензор.

Автор матеріалу наводить приклад судових процесів про захист інтелектуальних прав, в які залучені світові гіганти з різних сфер – моди, фармацевтики.

Тільки в ЄС втрати від контрафакту ліків перевищують 10 млрд євро на рік. Тому виробники дмухають на воду, бачачи загрози своїм інвестиціям всюди. Днями британський фармгігант GlaxoSmithKline (GSK) програв справу невеликій компанії Apollo Generics. Виробник дженериків вирішив зареєструвати торгову марку ZANAMOL. GSK боялися, що її переплутають з відомими ліками PANADOL, – йдеться в матеріалі.

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Схожі процеси відбуваються і в Україні, пише журналіст: В українських судах слухається кілька десятків справ про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торгову марку. Логіка скарг зрозуміла. Компанії інвестують значні кошти в розробку, маркетинг, дизайн, завойовують довіру споживачів – і втрачають в продажах. Причина проста – конкуренти випускають на ринок продукцію в схожій упаковці і успішно її продають, користуючись неуважністю покупців.

Яскравий приклад судових розглядів навколо торгового знака – суперечка між ПАТ Фармак та ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця щодо Корвалолу, пише автор статті.

Нагадаємо, що історично Корвалол вироблявся Київським хіміко-фармацевтичним заводом імені Ломоносова. Його правонаступник ПАТ Фармак ще в 1996 році отримало свідоцтво Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на торгову марку Корвалол. У 2004 році торговий знак Корвалол був визнаний добре відомим по відношенню саме до Фармаку. У 2017 році це рішення було підтверджено Апеляційною палатою Міністерства економічного розвитку України. У той же час, в 2005 році ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця зареєструвала свій препарат під схожою назвою Корвалол-Дарниця. Це і стало причиною тривалих судових суперечок.

Спори за торгові марки, історія яких сягає корінням у часи СРСР – окрема тема, відзначає автор статті.

– Виникло питання – хто з підприємств має права на використання добре відомих споживачам найменувань продукції, які завоювали їхню довіру?, – зазначає Григорій Павленко, адвокат компанії Pavlenko Legal Group.

За його словами, як правило, права на торгову марку отримує правонаступник колишнього радянського підприємства.

Тому старший юрист Sayenko Kharenko Олексій Колток вважає, що у випадку з Корвалолом ситуація зрозуміла, так як ці ліки завжди випускало конкретне підприємство.

– В даному випадку мова йде про використання назви лікарського засобу, яке було придумано, введено в обіг і довгі роки використовувалося тільки одним виробником, – сказав він.

Юрист ЮФ Ілляшев та Партнери Марія Коваль додала, що статус добре відомого товарного знака повинен забезпечувати правовласнику додатковий захист.

– Якщо будь-яка особа захоче використовувати добре відомий товарний знак в комбінації з абсолютно несхожим елементом, власник зможе легко заборонити таке використання, – пояснює юрист в матеріалі Украдене ім’я.

За її словами, правова охорона добре відомого знака починається з дати, яку вкаже і аргументує власник. Термін дії для такої торгової марки не встановлено, а свідоцтво на інші ТМ потрібно продовжувати кожні 10 років.

– Без особливих зусиль можна скасувати реєстрацію на ідентичні або подібні до ступеня змішання товарні знаки і назавжди захистити себе від можливих реєстрацій таких знаків на ім’я інших осіб. Наприклад, свого часу компанія Yamaha Corporation скасувала свідоцтво на товарний знак YAMAHA, зареєстроване на ім’я українського юрособи. Компанія Rolex SA, визнавши свій знак ROLEX добре відомим в Україні, досягла наступного скасування реєстрації на знак ROLEX для сигарет, – зазначила Марія Коваль.

До слова, Дарниця продовжує заробляти на ексклюзивній торговій марці ПАТ Фармак.