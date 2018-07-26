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Ціни на газ в Україні – підвищення не буде до вересня

Ціна газу для населення не зміниться до 1 вересня 2018 року.

Газ

Кабінет міністрів України до 1 вересня продовжив дію Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єкти ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку природного газу, повідомляє прес-служба Кабміну.

Таким чином ціна на газ для населення залишиться незмінною до зазначеної дати.

В уряді України вважають, що ціна на газ – дуже чутлива тема, до вирішення якої не можна підходити виключно математичним способом.

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До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ціни на газ для населення та для промисловості системно знижуватимуться, коли Україна відмовиться від його імпорту.

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