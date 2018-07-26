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Ціни обвалили тютюновий ринок в Україні

В Україні в результаті зростання цін на сигарети за перше півріччя 2018 року ринок тютюну зменшився на 9,9%.

Як повідомляє Український центр контролю над тютюном, зменшення ринку на 9,9% спостерігається після підвищення акцизів на тютюнові вироби.

За даними Держстату, в січні-червні 2018 року в Україні було вироблено 34,4 млрд сигарет, що на 17,7% менше, ніж за відповідний період минулого року. Задекларовані ж тютюновими фабриками протягом шести місяців 2018 обсяги продажів склали лише 18 млрд сигарет, що на 28% менше, ніж рік тому.

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Також наголошується, що компанії задекларували продажі, які не відповідають реальному обсягу реалізації. Таким чином зменшилися надходження до Держбюджету.

Нагадаємо, учені вважають алкоголь і тютюн небезпечнішими за важкі наркотики.

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