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У Києві злива зруйнувала Кирилівський міст – схема об’їзду

Кирилівський міст у Подільському районі на стику вулиць Олени Теліги та Кирилівської повністю закритий для руху. Влада Києва підготували для водіїв схему об’їзду.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради і Київської адміністрації.

В офіційній інформації повідомляється і головна причина перекриття Кирилівського шляхопроводу – опорні конструкції моста зруйновані вчорашньою потужною зливою.

Зазначається, що Комісія міської ради з НП і техногенно-екологічної безпеки постановила повністю перекрити міст на Подолі від руху автомобілів.

Відповідне рішення прийнято під час виїзної комісії міста Києва з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Планується, що рух буде відновлено сьогодні, 26 липня, у другій половині дня.

Столична влада підготувала і представили шлях, по якому автомобілі можуть об’їхати Кирилівський шляхопровід в обох напрямках – в сторону Шулявки і в сторону станції метро Почайна.

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