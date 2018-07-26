Укрзалізниця запровадить єдиний квиток – дата

Укрзалізниця запровадить єдиний квиток на поїзд і літак. Він може бути запущений вже після старту швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль.

Про це повідомив в. о. голови управління Укрзалізниці Євген Кравцов в інтерв’ю РБК-Україна.

– Цей проект буде реалізовано після запуску швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль. В одному пакеті продаватимуться квитки на швидкісні потяги і квитки на літак, – зазначив він.

Кравцов також розповів про плани на “наскрізний” квиток на кілька видів транспорту.

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– У мене в минулому році була ідея зробити наскрізний квиток, щоб пасажир міг купити один квиток на поїзд, а потім пересісти з ним же на автобусний рейс. Наприклад, таким пілотним проектом повинен був стати квиток в Буковель – в одному квитку був би закладений проїзд поїздом і автобусом, який прив’язаний до розкладу поїзда. Сподіваюся, ми зможемо реалізувати цей проект цієї зими, – розповів він.

Нагадаємо, в аеропорту Бориспіль поруч з лівим крилом посадкової галереї терміналу D почали будувати посадочні платформи для швидкісної електрички з Києва.

Фото: business.ua.