Уряд виділить сім’ям українських політв’язнів в РФ по 100 тис. грн

Кабмін ухвалив рішення про виділення по 100 тис. грн сім’ям політичних в’язнів, які перебувають в тюрмах в Росії та на окупованих територіях.
Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Урядовий портал.
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– Російська агресія триває. Українська земля сьогодні поневолена. Люди в окупації. Треба пам’ятати про кожного, хто потерпає від обмеження прав. Ми ухвалюємо рішення про підтримку родин політичних в’язнів і виділяємо по 100 тис. грн, зазначив Володимир Гройсман.
Раніше Факти ICTV писали, що політв’язня Кремля Олександра Кольченка шантажують співробітники ФСБ і нав’язують російське громадянство.
Фото: Урядовий портал.
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