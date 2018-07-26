В Україні схвалено інформаційну реінтеграцію Донбасу: що зміниться

Уряд схвалив стратегію інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей, підготовлену Міністерством інформаційної політики.

– Мета стратегії – це повноцінний доступ громадян України на окупованих територіях до загального національного українського інформаційного простору, – зазначила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає Укрінформ.

Головні пункти стратегії інформаційної реінтеграції:

розширення зони наземного ефірного мовлення українських телерадіокомпаній з територій, прилеглих до тимчасово окупованих

створення системи виробництва і поширення спеціалізованого контенту для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях

забезпечення можливості отримання інформації особами з порушеннями зору і слуху у доступній формі

проведення системної роботи з переселенцями як з важливим каналом комунікації з громадянами України, які проживають на окупованому Донбасі.

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Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін ухвалив рішення про виділення по 100 тис. грн сім’ям політичних в’язнів, які перебувають в тюрмах в Росії та на окупованих територіях.

Фото: Emine Dzheppar