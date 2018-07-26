PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україні схвалено інформаційну реінтеграцію Донбасу: що зміниться/

В Україні схвалено інформаційну реінтеграцію Донбасу: що зміниться

Уряд схвалив стратегію інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей, підготовлену Міністерством інформаційної політики.

– Мета стратегії – це повноцінний доступ громадян України на окупованих територіях до загального національного українського інформаційного простору, – зазначила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає Укрінформ.

Головні пункти стратегії інформаційної реінтеграції:

  • розширення зони наземного ефірного мовлення українських телерадіокомпаній з територій, прилеглих до тимчасово окупованих
  • створення системи виробництва і поширення спеціалізованого контенту для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях
  • забезпечення можливості отримання інформації особами з порушеннями зору і слуху у доступній формі
  • проведення системної роботи з переселенцями як з важливим каналом комунікації з громадянами України, які проживають на окупованому Донбасі.

Читайте: Як знизити ціну на газ в Україні – Гройсман назвав умову

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін ухвалив рішення про виділення по 100 тис. грн сім’ям політичних в’язнів, які перебувають в тюрмах в Росії та на окупованих територіях.

Фото: Emine Dzheppar

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

дороги
В Україні посилять контроль швидкості на дорогах
В Україні можуть заборонити більше 20 сайтів
Генштаб: Закон про реінтеграцію Донбасу поверне Україні Крим
Кучма: Мені шкода, що у законі щодо Донбасу не посилаються на Мінські угоди
Віктор Муженко
АТО завершується. На Донбасі починається новий етап – Муженко
Для Донбасу є лише два шляхи – Клімкін
Петро Порошенко
Що буде замість АТО: Порошенко чекає на кандидатуру командувача
Закон про реінтеграцію не виключає військового сценарію на Донбасі – Турчинов
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка