В Україні схвалено інформаційну реінтеграцію Донбасу: що зміниться

Уряд схвалив стратегію інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей, підготовлену Міністерством інформаційної політики.
– Мета стратегії – це повноцінний доступ громадян України на окупованих територіях до загального національного українського інформаційного простору, – зазначила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає Укрінформ.
Головні пункти стратегії інформаційної реінтеграції:
- розширення зони наземного ефірного мовлення українських телерадіокомпаній з територій, прилеглих до тимчасово окупованих
- створення системи виробництва і поширення спеціалізованого контенту для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях
- забезпечення можливості отримання інформації особами з порушеннями зору і слуху у доступній формі
- проведення системної роботи з переселенцями як з важливим каналом комунікації з громадянами України, які проживають на окупованому Донбасі.
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Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін ухвалив рішення про виділення по 100 тис. грн сім’ям політичних в’язнів, які перебувають в тюрмах в Росії та на окупованих територіях.
Фото: Emine Dzheppar