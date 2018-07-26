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В Україні успішно випробували протитанкові керовані ракети

В Україні провели успішне випробування сучасних протитанкових ракет, які виготовили на замовлення ЗСУ.

Держпідприємство Державне київське конструкторське бюро Луч провело успішні випробування іще однієї партії сучасних протитанкових керованих ракет, які були виготовлені на замовлення Збройних сил України, повідомляє бюро у Facebook.

– Українські військові відібрали декілька ракет із партії, що вже готова до передачі до Збройних Сил та провели реальні пуски в умовах, що наближені до бойових, – йдеться у повідомленні.

Розрахунки комплексів Корсар та Стугна-П змогли успішно виконати поставлені перед ними завдання. Тим самим вони підтвердили високу надійність та тактико-технічні характеристики протитанкових керованих ракет, які найближчим часом надійдуть ЗСУ.

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В Україні успішно випробували протитанкові керовані ракети / 2 фотографии

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До слова, у Чернігівській області провели випробування нового бойового модуля, який здатний вражати нерухомі і рухомі броньовані цілі з різними типами броні.

Фото: КБ ЛУЧ

Відео: КБ ЛУЧ

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