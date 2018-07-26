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Я частково визнаю свою провину – заява Островського у суді

Під час судового засідання Кирило Островський, який на смерть збив 10-річну дівчинку, частково визнав свою провину.

Про це Островський заявив на засіданні Шевченківського райсуду з розгляду клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передає УНІАН.

Прокурор заявив, що існує, зокрема, ризик впливу на учасників справи шляхом погроз чи підкупу, а також ризик переховування Островського, тому просить суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

– Я частково визнаю свою провину, – сказав Островський.

Також він додав, що його родина допомагає сім’ї загиблої дівчинки. А фатального вечора двоє дітей раптово вибігли на дорогу: перша дитина встигла проскочити, а другу він збив.

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Островський додав, що за його відчуттям, він їхав із “помірною” швидкістю, і не розуміє, чому не загальмувала машина.

За його словами, номери зі свого авто після ДТП він зняв для того, аби уберегти своїх рідних.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня на бульварі Лесі Українки в Києві позашляховик Hummer насмерть збив дитину на пішохідному переході. 

Водій намагався втекти з місця ДТП, однак його затримала поліція. Винуватцем смертельної ДТП виявився 23-річний Кирило Островський.

 Фото: УНІАН
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