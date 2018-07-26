Як знизити ціну на газ в Україні – Гройсман назвав умову

Ціни на газ для населення та для промисловості системно знижуватимуться, коли Україна відмовиться від його імпорту.

Про це на засіданні уряду сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, завдання уряду – відкрити інформацію про надра, дати можливість українському і світовому бізнесу на основі аукціонів добувати український газ.

– Як тільки ми відмовимося від імпорту, ми відразу знизимо ціни на газ, не залежатимемо від світової кон’юнктури цін на газ. Це наше стратегічне завдання: не подачки і знижки, а системне зниження цін, яке можливе лише тоді, коли ми добуватимемо свій газ, – зазначив він.

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За словами Гройсмана, до аукціонів вже готові 44 ділянки, які мають орієнтовні запаси газу близько 150 млрд кубометрів.

– Вони потребують інвестицій, нових технологій. На цих ділянках працюватимуть українці, – сказав він.

До речі, за прогнозами експертів, з жовтня 2018 року ціна на газ може вирости на 73%.

Фото: Урядовий портал.