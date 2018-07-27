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З собаками і прапором РФ: як проходить Хресна хода у Києві

Після молебню на Володимирській гірці у Києві почалася хресна хода з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі.

Хресна хода

У Києві після молебню на Володимирській гірці віруючі колоною рушили через Європейську площу вулицею Грушевського у напрямку Києво-Печерської лаври, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На чолі колони йдуть священнослужителі з хоругвами та іконами. Безпеку забезпечують правоохоронці, які йдуть по обидва боки колони.

За словами начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрія Крищенка, ніяких інцидентів наразі не зафіксовано.

– Фактів виявлення заборонених предметів не було, і взагалі все проходить спокійно, – сказав він.

Крищенко додав, що перевіряються особисті речі, проводиться поверхневий огляд, і ці посилені заходи безпеки сприймаються спокійно.

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З собаками і прапором РФ: як проходить Хресна хода у Києві / 7 фотографий

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До слова, у зв’язку із заходами з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі передбачено обмеження руху усіх видів транспортних засобів.

Фото: Українська Православна Церква, Iegor ShumikhinУНІАН.

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