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11 малих кроків: рятувальникам доручили готуватися до звільнення Донбасу

Чечоткін доручив терпідрозділам ДСНС розпочати планування заходів реалізації механізму “малих кроків” з деокупації Донбасу.

Глава Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін доручив начальникам територіальних підрозділів ДСНС розпочати планування заходів з підготовки реалізації завдань з деокупації окремих територій Донецької і Луганської областей за механізмом “малих кроків”.

Як повідомляє в п’ятницю прес-служба ДСНС, Чечоткін під час засідання колегії за підсумками першого півріччя 2018 року зазначив, що відновлення суверенітету і територіальної цілісності України є ключовою стратегічною задачею.

– Зараз існує необхідність для вироблення нової, більш ефективної стратегії врегулювання збройного конфлікту і детального плану поетапного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, – сказав Чечоткін.

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Так, механізм “малих кроків” включає 11 етапів, серед яких: відвід військ, місцеві вибори, відновлення інфраструктури, гуманітарне розмінування, повернення переселенців тощо.

Як повідомлялося, Кабмін прийняв стратегію інформаційної реінтеграції Донецької і Луганської областей.

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