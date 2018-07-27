PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Білий дім готовий виділити Україні летальну зброю/

Білий дім готовий виділити Україні летальну зброю

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс висловила підтримку консолідованому проекту оборонного бюджету США, який у четвер ухвалила Палата представників Конгресу абсолютною більшістю голосів – 359 до 54.

Йдеться про консолідований проект закону про Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони, що загалом передбачає $717 млрд на оборону, повідомляє Голос Америки.

Проект уже має підтримку у Сенаті й може бути підтриманий сенаторами уже наступного тижня. Затим документ піде на підпис президента Дональда Трампа.

Читайте:  Летальна зброя зі США та Литви: які країни озброюють Україну (ІНФОГРАФІКА)

Одна зі статей документу дозволяє виділити Міністерству оборони США $250 млн для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено $50 млн на оборонні летальні види озброєнь.

Документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки, який передбачає допомогу Києву у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак.

Також у розділі про посилення стримування російської агресії у Європі йдеться про посилену безпекову допомогу Україні та підтримку реформ оборонного сектору.

Раніше Факти ICTV писали, що Військово-морські сили України провели спільне тренування типу PASSEX із кораблями НАТО в акваторії Чорного моря.

Фото: dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Javelin
Для України і не тільки. США виділили понад $300 млн на виробництво Javelin
Конгрес США
Пентагону рекомендували продовжити допомогу Україні
США виділили $200 млн на українську армію
Степан Полторак
США поставлять Україні озброєння і техніку на $100 млн – Полторак
Порошенко зустрівся з Трампом – головні теми
Тільки так Путін піде! Канада зробила пропозицію по зброї для України
У Держдепі США назвали Україну країною Заходу
Леонід Кучма
Кучма обговорив із конгресменами співпрацю США з Україною
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка