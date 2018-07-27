Білий дім готовий виділити Україні летальну зброю

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс висловила підтримку консолідованому проекту оборонного бюджету США, який у четвер ухвалила Палата представників Конгресу абсолютною більшістю голосів – 359 до 54.

Йдеться про консолідований проект закону про Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони, що загалом передбачає $717 млрд на оборону, повідомляє Голос Америки.

Проект уже має підтримку у Сенаті й може бути підтриманий сенаторами уже наступного тижня. Затим документ піде на підпис президента Дональда Трампа.

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Одна зі статей документу дозволяє виділити Міністерству оборони США $250 млн для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено $50 млн на оборонні летальні види озброєнь.

Документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки, який передбачає допомогу Києву у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак.

Також у розділі про посилення стримування російської агресії у Європі йдеться про посилену безпекову допомогу Україні та підтримку реформ оборонного сектору.

Раніше Факти ICTV писали, що Військово-морські сили України провели спільне тренування типу PASSEX із кораблями НАТО в акваторії Чорного моря.

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