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День хрещення Русі: вулиці перекриті, центр Києва стоїть у заторах

У Києві через підготовку до святкування річниці Хрещення Київської Русі і перекриття ряду доріг утворилися затори.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Так, рух ускладнено на вулиці Івана Мазепи від Києво-Печерської Лаври і до вулиці Михайла Грушевського.

Крім цього, затори спостерігаються на Набережному шосе і вулиці Набережно-Хрещатицькій. Авто стоять на вулиці Володимирській, Круглоуніверситетській, бульварі Лесі Українки, у районі станції метро Контрактова Площа і Тараса Шевченка.

Зокрема, відрізок вулиці Хрещатик від Майдану Незалежності до Європейської площі обгородили парканом, вздовж якого чергують правоохоронці. Поліцейські перевіряють речі пішоходів, які входять у цю зону, за допомогою металошукача, передає УНІАН.

27 і 28 липня будуть залучені фахівці Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС, а також підрозділи кінологічної служби, вибухотехніки і поліція діалогу.

Читайте: Хрещення Русі: історія свята і програма заходів

Нагадаємо, раніше ми публікували схему об’їзду вулиць, які перекрили на час святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України.

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