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Доба на Донбасі: кількість обстрілів збільшилася. Загинув військовий

За минулу добу бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У результаті загинув український військовий, ще один був поранений.

Донбас ЗСУ

Про це повідомляє штаб ООС.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисникам Кримського, Гірського, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Пісків, Водяного, Лебединського, Гнутового, Чермалика, та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Гнутового застосовували протитанкові керовані ракети.

За даними розвідки, за минулу добу двоє окупантів загинули, ще двоє отримали поранення. Протягом поточної доби бойовики п’ять разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Гірського, Майорська, Мар’їнки, та Широкиного.

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До речі, в Україні провели успішне випробування сучасних протитанкових ракет, які виготовили на замовлення ЗСУ.

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