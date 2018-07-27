PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Грози, град і зливи - на Україну насувається новий удар стихії/

Грози, град і зливи – на Україну насувається новий удар стихії

Сьогодні вдень по всій території України очікується погіршення погодних умов.

У всіх областях країни пройдуть потужні грози, які будуть супроводжуватися градом і шквальним вітром, повідомляє Укргідрометцентр.

– Вдень 27 липня в Україні грози, у Карпатах і на Прикарпатті сильні дощі, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду, – йдеться у повідомленні.

У той же час, найсильніше негода вируватиме у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Крім того, синоптики попереджають, що завтра, 28 липня, у всіх областях також очікується дощова погода.

– 28 липня в Україні грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с, – додали в Укргідрометцентрі.

Читайте: Коли в Україні закінчаться зливи і прийде спека – дата

Нагадаємо, що 25 липня в Україні через негоду 7 областей залишилися без світла, були підтоплені будинки і утворилися річки на дорогах.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка