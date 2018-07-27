Грози, град і зливи – на Україну насувається новий удар стихії

Сьогодні вдень по всій території України очікується погіршення погодних умов.

У всіх областях країни пройдуть потужні грози, які будуть супроводжуватися градом і шквальним вітром, повідомляє Укргідрометцентр.

– Вдень 27 липня в Україні грози, у Карпатах і на Прикарпатті сильні дощі, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду, – йдеться у повідомленні.

У той же час, найсильніше негода вируватиме у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Крім того, синоптики попереджають, що завтра, 28 липня, у всіх областях також очікується дощова погода.

– 28 липня в Україні грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с, – додали в Укргідрометцентрі.

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Нагадаємо, що 25 липня в Україні через негоду 7 областей залишилися без світла, були підтоплені будинки і утворилися річки на дорогах.