Хрещення Русі: історія свята і програма заходів

День хрещення Київської Русі православні українці відзначають 28 липня ­- у день пам’яті великого князя Володимира. До столиці з’їжджаються прочани з усіх регіонів. Буде хресна хода, молебні. В Києві посилені заходи безпеки і обмежений рух у центрі.

Цей день став державним святом у 2008 році, коли третій президент Віктор Ющенко підписав указ Про День хрещення Київської Русі – України. Факти ICTV пропонують згадати про визначну подію в історії України.

Роль князя Володимира у хрещенні Русі

28 липня вважається днем смерті Володимира (980-1015), а саме хрещення найбільш ймовірно відбулося 14 серпня (за новим стилем) 988 року. Цей процес був тривалим, адже князю для об’єднання земель та посилення влади необхідна була зміна релігії.

Згідно з Повістю временних літ, Володимир ще до хрещення пройшов випробування вірою. Волзькі болгари пропонували йому прийняти іслам, Рим – католицтво, а хозарські євреї – іудаїзм.

Одначе князь Володимир вибрав православ’я. Вирішальною була подорож до Константинополя. До того ж, його бабуся – княгиня Ольга – була православною християнкою. Її охрестили у столиці Візантії ще в 955 році.

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Хрещення князя Володимира відбулося в Херсонесі. Тут він збудував церкву на честь святого Василя, ім’я якого він отримав при хрещенні. Повернувшись до Києва, князь охрестив своїх синів і підданих, а також розігнав своїх язичницьких дружин.

За його наказом були знищені вівтарі та ідоли древніх богів. Масове хрещення населення відбулося в Дніпрі.

Якщо хрещення киян пройшло більш-менш без насильства, то в інших князівствах воєводи хрестили людей мечем і вогнем.

Після хрещення на Русі почали будувати християнські храми. А на стародавньому капищі було споруджено церкву святого Василя, а пізніше – Десятинну церкву.

Що було до Володимира

Хрещення Русі князем Володимиром було лише продовженням тривалого процесу християнізації українських земель. Різноманітні джерела вказують на те, що християнство з’явилося тут задовго до Володимирового хрещення – ще у І столітті, коли у Києві перебував апостол Андрій Первозваний.

Є також дані про перших християн-мучеників у Криму, зокрема про загибель одного з перших Римських архиєреїв Папи Климентія І.

Більш того, у літописах йдеться про хрещення князя Аскольда у 860 році під час походу на Константинополь, який нібито навіть намагався хрестити киян, але у 882 році його вбили.

Проте християнські спільноти в Києві залишилися, про що свідчить договір Русі з Константинополем, укладений за князя Ігоря у 941 році.

Нове піднесення християнства на Русі розпочалося при святій княгині Ользі, яка визнана також рівноапостольною.

Програма заходів до Дня хрещення Русі

На центральних вулицях столиці на честь свята пройдуть молебні та хресні ходи. Для цього частково перекриють рух транспорту 24, 27 і 28 липня.

Згідно з указом президента України від 8 серпня 2017 Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України підготовлено ряд заходів та молебні.

У всіх районах Києва відбудуться святкові акції, які торкнуться навчальних та науковиї закладів.

27-28 липня у столиці відбудуться молебні та хресні ходи парафіян Української православної церкви Київського патріархату, а також адептів УПЦ Московського Патріархату.

27 липня о 13.00 на Володимирській гірці Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій почне молебень до святого князя Володимира. Після молебню (приблизно о 13.30) розпочнеться Великий Хресний хід від Володимирської гірки вулицями Києва до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

У Хресній ході братимуть участь мощі святого рівноапостольного князя Володимира, мощі священномученика Климента Римського, Андрія Первозванного.

27 липня о 17.00 розпочнеться нічне богослужіння УПЦ КП, а 28 липня з 9.30 до 11.30 відбудеться Божественна літургія.

28 липня президент Петро Порошенко візьме участь у заходах, приурочених до 1030-річчя хрещення Русі. А о 13.00 на Володимирській гірці очікується його виступ.

28 липня з 9.30 до 11.30 пройде Божественна літургія.

28 липня в 11.30 буде Хресна хода – Молитва за Україну і за єдину Помісну українську православну церкву. Маршрут: Володимирський собор – бульвар Шевченка – вулиця Володимирська – Софійська площа – Михайлівська площа – парк Володимирська гірка.

Московський Патріархат планує організувати ходу до Володимирської гірки 27 липня. Митрополит УПЦ МП Онуфрій також проведе богослужіння 28 липня біля Києво-печерської Лаври.

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко розповів, що до святкування ювілею 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України запрошені іноземні гості, представники православних і католицьких церков світу, зокрема офіційна делегація Вселенського патріархату, представники українських церков у діаспорі.

До слова, раніше Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній в інтерв’ю Фактам ICTV розповів невідомі факти про історію Хрещення Русі.

Фото: Центр інформації УПЦ