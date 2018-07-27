Військово-морські сили України провели спільне тренування типу PASSEX із кораблями НАТО в акваторії Чорного моря.

– У тренуванні брали участь три тактичні групи — багатоцільових кораблів, протимінних кораблів та артилерійських катерів. PASSEX розпочався із тактичного маневрування усіх задіяних сил. Далі фрегати DE RUYTER Королівських ВМС Нідерландів, REGELE FERDINAND МС Румунії, FATIH ВМС Турецької республіки та Гетьман Сагайдачний ВМС ЗС України відпрацювали вправи у взаємодії з катерними тактичними групами в складі малих броньованих артилерійських катерів ВМС ЗС України Аккерман, Бердянськ, Вишгород, Кременчук та Лубни, – повідомляє прес-служба командування ВМС Збройних сил України.

У ході тренування мінні тральщики LUPU DINESCU МС Румунії, ANAMUR ВМС Турецької республіки та рейдовий тральщик Генічеськ ВМС ЗС України здійснили пошук та виявлення якірних і донних мін (імітаторів), а водолазні групи — їх обстеження. Допоміжне судно RHEIN ВМС ФРН і морське водолазне судно Почаїв ВМС ЗС України виконали забезпечення пошуку виявлених мін. До дій також залучався гелікоптер з фрегата DE RUYTER, який виконував елементи тактичного маневрування.











Кораблі НАТО зайшли у Чорне море / 6 фотографий

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Фото: прес-служба ВМС ЗСУ.