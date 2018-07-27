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Криваві ДТП в Україні: ручний контроль швидкості скасовується

Впровадження ручного контролю за швидкістю на дорогах поки не розглядається.

Впровадження ручного контролю за швидкістю на автодорогах поки не розглядається, повідомив журналістам на брифінгу в Києві у п’ятницю міністр інфраструктури Володимир Омелян.

– Ручного контролю за швидкістю не буде… Було дуже багато дискусій у суспільному середовищі, це питання вирішили не педалювати, – заявив він.

За словами міністра, в серпні буде проведено спільну нараду зацікавлених сторін і розроблено єдиний пакет рішень, який буде представлено Кабінету міністрів.

Раніше Омелян заявив, що з 21 липня починається тотальний контроль силами Нацполіціі і транспортної інспекції усіх перевізників, а 26 липня на засіданні Кабміну буде схвалено відповідну постанову уряду, якою з 27 липня буде повернуто швидкісний контроль на дорогах.

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Посилення контролю за швидкістю на автодорогах вирішили ввести через почастішання випадків ДТП зі смертельними наслідками.

Нагадаємо, на Житомирщині маршрутне таксі протаранило вантажівку, внаслідок чого 10 людей загинули, 10 госпіталізували.

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