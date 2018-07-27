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Місячне затемнення 2018 – де побачити в Україні (КАРТА)

Місячне затемнення 27 липня буде видно не на всій території України через дощову погоду.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

– Не всі українці зможуть побачити на власні очі, адже дощові хмари закриватимуть частину нашої території, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Місячне затемнення 27 липня: чим небезпечне і що не можна робити

За прогнозами на 22.21, вільними від хмар будуть схід, більшість півдня, і частково західні області, а ось в центральних, північних областях, в тому числі й на Київщині, очікуються дощі.

Раніше повідомлялося, що в ніч з 27 на 28 липня в східній півкулі можна буде спостерігати найтриваліше в 21 столітті місячне затемнення.

Фото: Getty Images.

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