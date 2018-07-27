Мрія завершила рекордний проект в Південній Америці

Український літак Ан-225 Мрія завершив рекордний проект за кількістю послідовних рейсів.

Український літак Ан-225 Мрія завершив найбільший за кількістю послідовних рейсів проект у своїй історії, перевізши 12 великогабаритних генераторів у Південній Америці за 12 рейсів, повідомляє Антонов у Facebook.

На замовлення компанії Hansa Meyer Global Transport GmbH&Co літак доправив обладнання для нової теплоелектростанції з Чилі у Болівію.

Вага вантажу під час кожного рейсу складала 160 тонн. Для безпечного розміщення генераторів всередині кабіни Ан-225 змінили конструкцію такелажних вузлів.

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В аеропорту Чіморе у Болівії було відсутнє обладнання для виконання рейсів у нічний час, тому вся операція була спланована так, щоб літак приземлявся на світанку і вилітав перед заходом сонця.

До слова, американська Boeing постачатиме комплектуючі для сімейства українських реактивних регіональних літаків нового покоління Ан-148/158/178.

Фото: Антонов

Відео: Antonov Company