На Донбасі підірвався український розвідник

Сьогодні, 27 липня, один український військовослужбовець загинув у результаті підриву під час інженерної розвідки на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

– Протягом поточної доби з 7 до 18 години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. (…) Під час проведення інженерної розвідки у результаті підриву загинув один військовослужбовець об’єднаних сил, – йдеться у зведенні прес-центру на сторінці в Facebook.

Бойовики відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Майорськ, Авдіївка, Мар’їнка, Лебединське, Гнутове, Павлопіль і Широкине.

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– Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою, – підкреслили в прес-центрі.

Нагадаємо, Україна посилила охорону державного кордону з країнами ЄС.