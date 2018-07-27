PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / На Донбасі підірвався український розвідник/

На Донбасі підірвався український розвідник

Сьогодні, 27 липня, один український військовослужбовець загинув у результаті підриву під час інженерної розвідки на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

– Протягом поточної доби з 7 до 18 години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. (…) Під час проведення інженерної розвідки у результаті підриву загинув один військовослужбовець об’єднаних сил, – йдеться у зведенні прес-центру на сторінці в Facebook.

Бойовики відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Майорськ, Авдіївка, Мар’їнка, Лебединське, Гнутове, Павлопіль і Широкине.

Читайте: Росія підігнала артилерію і танки до лінії розмежування – ООС

– Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою, – підкреслили в прес-центрі.

Нагадаємо, Україна посилила охорону державного кордону з країнами ЄС.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Путін раптово передумав щодо “референдуму” на Донбасі
Росія підігнала артилерію і танки до лінії розмежування – ООС
Донбас ЗСУ
Доба на Донбасі: кількість обстрілів збільшилася. Загинув військовий
ДНР
Як РФ заманює бюджетників у лави бойовиків “ДНР”
Деякі без голови служать, а тут лише ноги немає – офіцер ЗСУ, який ледь не став сепаратистом
Бойовики обстріляли Новотроїцьке зі 122-мм артилерійських систем
На своїх же мінах. На Донбасі підірвалися бойовики
Доба на Донбасі: бойовики використали заборонене озброєння
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка