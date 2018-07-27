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Негода в Україні: в Одесі злива підтопила вулиці та повалила дерева

В Одесі через сильну зливу багато вулиць міста підтопило.

В Одесі під час сильної зливи потоки води змили бруд і випадкове сміття в зливові стоки, через що вони швидко забилися і вулиці міста підтопило, повідомляє Vgorode.

Підтопило Балківську, Приморську, Середньофонтанську площу, Французький бульвар, Отамана Головатого, Чорноморського козацтва, 5-ту станцію Великого Фонтану, Водопровідну, Митну площу.

Крім того, злива повалила 6 дерев і затопила дорогу з приміського села Вікторівка у напрямку до Гуляївки.

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До слова, у Дніпрі пройшли сильні дощі, в результаті яких попадали дерева.

Фото: Vgorode

Відео: Центр Медиа

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